Ненавидящая россиян Юлия Ауг тайно зарабатывает в Москве

Сбежавшая в Эстонию Юлия Ауг продолжает зарабатывать деньги в России. Актриса, напомним, агрессивно высказывалась в адрес своих соотечественников. В прошлом году она при первой возможности уехала в Европу.

При этом журналисты выяснили, что Ауг, несмотря на свою позицию, зарабатывает деньги в России. Но свои тайные приезды в Москву артистка предпочитает скрывать.

«Она была в Москве буквально в январе. Мы ждали Юлию на премьеру, но буквально 20-го числа у нее случилась репетиция в Таллине… Она часто бывает в России», — цитирует Woman.ru продюсера фильма-сказки.

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