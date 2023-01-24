Нюша в крохотном платье игриво оголила изящные бедра: на глазах мужа задрала подол

Нюша не скрывает, что продолжает записывать новые песни, но теперь на первом месте у нее семья. Артистка растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Уже два года она живет в Дубае, где у нее появилось много друзей. На днях звезда повеселилась с Клавой Кокой на концерте Бейонсе.
Не так давно Нюша призналась, что пережила измену мужа Игоря Сивова, когда была второй раз беременна. Ей удалось простить возлюбленного. Теперь они все чаще вместе выходят в свет. На этот раз певица облачилась в алое мини-платье с корсетом. Она игриво задрала подол, оголив изящные бедра.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
«Ежедневно в Дубае мы открываем новые места и лишь единицы из них занимают лидирующие позиции в нашем сердце… В этом городе трудно кого-то удивить», – написала звезда.
Поклонники решили, что Нюша дразнит супруга, выбирая женственные наряды.
«Чем старше, тем платье короче, спасибо, что не в стрингах, как обычно», «Дорогая не трать свою энергию, это так чувствуется даже со стороны, беги», «Очень красивое платье», «Раньше была скромнее», — стали писать подписчики.
Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды