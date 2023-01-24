Нюша в крохотном платье игриво оголила изящные бедра: на глазах мужа задрала подол

Не так давно Нюша призналась, что пережила измену мужа Игоря Сивова, когда была второй раз беременна. Ей удалось простить возлюбленного. Теперь они все чаще вместе выходят в свет. На этот раз певица облачилась в алое мини-платье с корсетом. Она игриво задрала подол, оголив изящные бедра.

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