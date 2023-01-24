«Хочет добить его»: инсайдер рассказал, куда пропала Леди Гага

Фанаты Леди Гаги обеспокоены — в последние месяцы певица и актриса совсем неактивна. Мало появляется на публике в соцсетях. Станцевала вирусный танец из сериала «Уэнсдэй» и снова затаилась.

Но все в порядке. Инсайдер рассказал журналистам, чем так сильно занята 36-летняя артистка, что ее не видно и не слышно.

«Гага затаилась, потому что она весьма сосредоточена на своей работе. Она полностью погружена в продолжение «Джокера», и у нее на это уходит много энергии. Она полностью там и хочет добить его», — цитирует источник, близкий к певице, издание ET.

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