Оказалась совсем неидеальной: как 40-летняя Вера Брежнева выглядит без макияжа

Накануне Вера провела время на студии. Она поделилась новыми кадрами. Певица показала, как выглядит в обычной жизни. Блондинка не побоялась отказаться от макияжа. Она запечатлелась в свитере. Брежнева предстала с распущенными волосами без укладки. Она также показала усталое лицо. Звезда не скрыла припухшие глаза.

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