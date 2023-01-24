Оказалась совсем неидеальной: как 40-летняя Вера Брежнева выглядит без макияжа

Вера Брежнева уже давно строит карьеру. Она стала популярной исполнительницей. Певица жила с мужем Константином Меладзе в России. Она в прошлом году решила перебраться в Италию, где у нее давно есть дом. Звезда предпочитает проводить время с сестрами, мамой и своей младшей дочкой Сарой. Но недавно она начала записывать новый альбом.
Накануне Вера провела время на студии. Она поделилась новыми кадрами. Певица показала, как выглядит в обычной жизни. Блондинка не побоялась отказаться от макияжа. Она запечатлелась в свитере. Брежнева предстала с распущенными волосами без укладки. Она также показала усталое лицо. Звезда не скрыла припухшие глаза.
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Поклонники были удивлены. Многие отметили, что Вера стала выглядеть не так свежо, как год назад. В 40 лет она может похвастаться стройной фигурой. Певица также следит за молодостью кожи, но ее вид без макияжа поразил. «Какая странная», «Немного опухло лицо», «Я думала, что такая идеальная, а нет», «Мешки под глазами, ух», — стали писать подписчики.
Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды