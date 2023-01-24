Лариса Лужина рассказала, как Высоцкий спас ее от смерти

25 января Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 85 лет. Лариса Лужина вспомнила о том, как однажды Высоцкий буквально спас ей жизнь.
В 1966 году, на съемках фильма «Вертикаль», артисты ужинали в одном из ресторанов. Над столом висел портрет Сталина. Лариса Лужина, взглянув на портрет, назвала Сталина «извергом и душегубом» — и не успела оглянуться, как к ней уже мчались разъяренные грузинские парни, один из них — с ножом…
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«Все произошло в считаные секунды. Володя со Станиславом Сергеевичем Говорухиным с двух сторон бросились меня защищать, их останавливать. Может быть, ничего бы, конечно, и не произошло. Но такая ситуация была, мягко говоря, нервная», — рассказала актриса изданию «МК».