Лариса Лужина рассказала, как Владимир Высоцкий спас ее от смерти

Лариса Лужина. Фото: Global Look Press

Лариса Лужина. Фото: Global Look Press

На актрису попытались напасть в грузинском ресторане.

25 января Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 85 лет. Лариса Лужина вспомнила о том, как однажды Высоцкий буквально спас ей жизнь.

В 1966 году, на съемках фильма «Вертикаль», артисты ужинали в одном из ресторанов. Над столом висел портрет Сталина. Лариса Лужина, взглянув на портрет, назвала Сталина «извергом и душегубом» — и не успела оглянуться, как к ней уже мчались разъяренные грузинские парни, один из них — с ножом…

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«Все произошло в считаные секунды. Володя со Станиславом Сергеевичем Говорухиным с двух сторон бросились меня защищать, их останавливать. Может быть, ничего бы, конечно, и не произошло. Но такая ситуация была, мягко говоря, нервная», — рассказала актриса изданию «МК».

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