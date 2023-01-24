Лариса Лужина рассказала, как Владимир Высоцкий спас ее от смерти

25 января Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 85 лет. Лариса Лужина вспомнила о том, как однажды Высоцкий буквально спас ей жизнь.

В 1966 году, на съемках фильма «Вертикаль», артисты ужинали в одном из ресторанов. Над столом висел портрет Сталина. Лариса Лужина, взглянув на портрет, назвала Сталина «извергом и душегубом» — и не успела оглянуться, как к ней уже мчались разъяренные грузинские парни, один из них — с ножом…

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