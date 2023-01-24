«Я — плохая мать»: Тодоренко на пляже оголила дряблые бедра, нянчась с подрастающим сыном (честное фото)

Регина Тодоренко уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что привыкла к плотному графику. В прошлом году экс-ведущая шоу «Орел и решка» снова стала мамой. Теперь она растит не только сына Михаила, но и малыша Мира. И еще недавно звезда активно ездила на съемки, участвовала в «Ледниковом периоде».
Недавно Регина уехала из страны. Она призналась, что пошла на поводу у сына, который соскучился по подружке из США. Телеведущая была не готова ехать на другой континент, но решила устроить встречу на курорте. В соцсети она поделилась кадром, на котором предстала в купальнике с младшим сыном на руках. Тодоренко оголила дряблые бедра.
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«Уже несколько недель живу с ощущением, что я — плохая мать. Мне сложно говорить детям «нет», — пояснила звезда.
Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Многие решили, что Регина зря балует ребенка. Другие были поражены тому, что стало с фигурой матери двоих детей.
«Казалась идеальной», «Это ужасно», «Бедра дряблые, а почему не восстанавливаетесь?», «Сын вами манипулирует, так вам и надо», «Фигура удручает», — стали писать в Сети.