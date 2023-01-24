«Я — плохая мать»: Тодоренко на пляже оголила дряблые бедра, нянчась с подрастающим сыном (честное фото)

Недавно Регина уехала из страны. Она призналась, что пошла на поводу у сына, который соскучился по подружке из США. Телеведущая была не готова ехать на другой континент, но решила устроить встречу на курорте. В соцсети она поделилась кадром, на котором предстала в купальнике с младшим сыном на руках. Тодоренко оголила дряблые бедра.

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