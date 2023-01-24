«Предложил мне квартиру и Porsche»: Памела Андерсон отказалась встречаться с Сильвестром Сталлоне

В документальном фильме про себя любимую, который выйдет на Netflix 31 января, знаменитая актриса и модель Памела Андерсон раскрыла множество подробностей личной жизни.

В частности, она рассказала, как на заре звездной карьеры к ней «подкатывал» Сильвестр Сталлоне — хотел публичного романа со «спасательницей Малибу». Но красотка отказала известному актеру.

«Он предложил мне квартиру и Porsche, чтобы я стала его «девушкой номер один», а я подумала: «Значит ли это, что есть номер два? Ага…» — вспоминает со смехом 55-летняя звезда. «Он говорит: «Это лучшее предложение, которое ты можешь получить, дорогая. Ты сейчас в Голливуде». А я хотела любви и не хотела ничего меньшего».

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