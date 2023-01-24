Катя Лель рассказала, каким даром наделили ее инопланетяне

Катя Лель уверяет, что еще в детстве встречалась с инопланетянами. И не просто встречалась, но и переняла от них дар лечить людей на расстоянии. Например, совсем недавно певица сумела помочь своей подруге — балерине Анастасии Волочковой, отдыхавшей на Мальдивах.

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«Я почувствовала, что на Мальдивах у Насти сильная боль в левом бедре, и моя совесть мне сказала: надо помочь… Я позвонила Насте и спросила: «Хочешь, я тебе помогу?» И мы за два дня убрали боль благодаря энергии, которая есть во мне. Через меня высшая сила перенаправляет исцеляющую энергию, и чудо происходит. Но случается это только тогда, когда человек прощает, принимает, отпускает все свое прошлое и верит в бога», — цитирует артистку издание «МК».