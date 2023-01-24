Муцениеце выставила упругий задок в виде сердечка на обозрение: просто в красивых трусиках (фото)

Агата Муцениеце решила раззадорить публику откровенным кадром в соцсетях. Звезда «Закрытой школы» в настоящий момент отправилась в отпуск в Дубай, где уже отлично загорела и похорошела.
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Муцениеце великолепно понимает, что ее фотографии бурно обсуждаются в Сети и не прочь иногда подбросить дров в этот пылающий огонь. На этот раз она запечатлелась с подругами в бассейне, показав себя сзади.
«Давайте обсуждать важные вещи. Например, попы», — дерзко подписала она кадр в красивых трусиках.
Муцениеце выставила упругий задок. Фото: соцсети