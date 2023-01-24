Муцениеце с влажными волосами заворожила видами груди под водой: лифчика не видно (фото)

Агата Муцениеце в настоящий момент отдыхает в Арабских Эмиратах вместе с сыном Тимофеем и дочкой Мией от актера Павла Прилучного.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Звезда уже порядком загорела, и ее кожа приобрела чарующий оттенок молочного шоколада. Ну а поскольку знаменитость взяла в отпуск бикини телесного цвета, оно стало почти полностью сливаться с ее плотью.

В личном блоге она разместила фото из бассейна с влажными волосами в компании отпрысков. Ее фигура отлично проступала из-под воды, притягивая к себе взгляды публики.