Памела Андерсон призналась, что была изнасилована в 12 лет за игрой в нарды

31 января на Netflix выйдет документальный фильм о Памеле Андерсон «Памела: История любви». Но уже многие откровения 55-летней актрисы из этой картины просочились в Сеть.

Одно из них касается страшного эпизода, который случился с будущей звездой «Спасателей Малибу» в юном возрасте. Артистка рассказала, что ее изнасиловали в 12 лет.

«Мы пошли в квартиру подруги, она поднялась наверх с парнем, в которого втрескалась. А я начала играть в нарды внизу с его другом, пока ждала ее», — цитирует Памелу портал Yahoo! «Мы играли какое-то время, пока он не сказал, что я выгляжу так, будто мне нужен массаж. Ему было 25, мне 12. Он меня изнасиловал. Я чувствовала, что это моя вина».

Актриса призналась, что годами не могла никому рассказать об этом эпизоде.