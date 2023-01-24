Муцениеце насладила видами своего бюста цвета шоколада: поласкала тело на пляже (видео)

Агата Муцениеце впечатлила подписчиков своим роскошным загорелым телом. Звезда выставила в Сеть видео, на котором ласкает камерой свои изгибы, будучи в купальнике на пляже.

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Экс-жена Павла Прилучного медленно показала свой загорелый бюст оттенка шоколада, приблизила камеру к талии, потом к бедрам и к своим длинным ножкам.

Муцениеце спросила у поклонников, как у них дела и загадочно засмеялась. Судя по всему, знаменитость неплохо проводит время в Эмиратах.