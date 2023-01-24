Отключили от аппарата ЭКМО: Роману Костомарову стало лучше

Днем 24 января журналисты сообщили о том, что известному фигуристу Роману Костомарову стало лучше. Госпитализированный с двусторонней пневмонией и гриппом спортсмен начал приходить в сознание после медикаментозной комы.

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова рассказала «Комсомольской правде», что врачи отключили 45-летнего олимпийского чемпиона от аппарата искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Надеемся и верим, что звезда спорта вскоре встанет на ноги.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, Костомарова госпитализировали 10 января. Несколько дней он провел в реанимации больницы в Коммунарке в стабильно тяжелом состоянии и был введен медиками в искусственную кому.