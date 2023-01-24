Лолита Милявская объяснила, почему у нее нет паспорта Украины

Многие поклонники Лолиты Милявской убеждены в том, что певица – гражданка Украины. Между тем, это, как выяснилось, не так.
«Я гражданка России – подтверждаю. Почему-то еще и гражданка Украины – не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР», – сказала Лолита.
Откровением для фанатов стало и другое утверждение артистки – о том, что она является обладательницей еще и израильского паспорта.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Именно Украина выдворила в Израиль моего папу в 1974 году. В 78-м он умер, и мне дали второе гражданство по месту его захоронения», - приводит слова Милявской издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Комсомольскую правду».