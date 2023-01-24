Лолита Милявская объяснила, почему у нее нет паспорта Украины

Многие поклонники Лолиты Милявской убеждены в том, что певица – гражданка Украины. Между тем, это, как выяснилось, не так.

«Я гражданка России – подтверждаю. Почему-то еще и гражданка Украины – не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР», – сказала Лолита.

Откровением для фанатов стало и другое утверждение артистки – о том, что она является обладательницей еще и израильского паспорта.

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