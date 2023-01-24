Павел Воля отхлестал букетом зрителей — как Филипп Киркоров

Популярный юморист Павел Воля показал остроумную пародию на выступление Филиппа Киркорова — то самое, на котором поп-король, облаченный в колготки, яркий жилет и шляпу, отхлестал букетом одного из присутствующих в зале.

Павел Воля полностью повторил образ Киркорова — надел точно такой же наряд, вызвавший недавно скандальную реакцию публики. А потом Воля вызвал смех всего зала, взяв цветы и сымитировав «избиение» букетом зрителей.

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Все, конечно, сразу вспомнили эпизод, когда Киркоров несколько раз ударил букетом по лицу охранника, который, по его словам, не пускал к нему поклонников. По мнению подписчиков, Филипп Бедросович все чаще попадает в подобные ситуации, становясь объектом критики, сообщает издание РИА ФАН.