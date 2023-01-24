Слепаков возмутил зрителей резким заявлением и песней на иврите

Поклонники юмориста Семена Слепакова с удивлением узнали, что перебравшись в Израиль, артист сменил и язык: теперь он поет свои песни на иврите. Выступление бывшего резидента Comedy Club появилось в интернете: сначала Слепаков нецензурными словами рассказал о своем отъезде из России, а потом начал петь, да не на русском языке, а на иврите.

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Неудивительно, что на этот ролик последовала бурная реакция пользователей Сети: ведь Слепаков живет в Израиле уже довольно давно, но подобного рода выпады в сторону Родины прежде себе не позволял, сообщает издание РИА ФАН.