«Смотрел только на нее»: режиссер Виноградов рассказал о знакомстве с Климовой

В день рождения актрисы Екатерины Климовой режиссер и актер Сергей Виноградов рассказал, как он познакомился с ней.
«Я знаю эту артистку практически с ее школьной скамьи. Наше сотрудничество началось еще в 1999 году. Она участвовала в двух спектаклях Театральной Компании Сергея Виноградова. Я обратил на нее внимание еще когда она заканчивала Щукинское училище, потому что она выделялась на курсе. В дипломном спектакле на сцене было 15 человек, а я смотрел только на нее», — признался Виноградов.
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Он пожелал Климовой «здоровья и куража», а еще раскрыл некоторые неизвестные широкой публике черты характера Екатерины.
«Она артистка от бога. У нее огромный талант. Это стыкуется с двумя качествами, которые встречаются не так уж часто. С одной стороны, это огромная работоспособность, очень серьезное отношение к профессии. С другой стороны, она замечательный человек, не подхвативший в свое время звездную болезнь, ровно общающийся с партнерами, очень позитивный, доброжелательный. Работать с ней — одно удовольствие», - цитирует режиссера издание РИА ФАН.