«Смотрел только на нее»: режиссер Виноградов рассказал о знакомстве с Климовой

В день рождения актрисы Екатерины Климовой режиссер и актер Сергей Виноградов рассказал, как он познакомился с ней.

«Я знаю эту артистку практически с ее школьной скамьи. Наше сотрудничество началось еще в 1999 году. Она участвовала в двух спектаклях Театральной Компании Сергея Виноградова. Я обратил на нее внимание еще когда она заканчивала Щукинское училище, потому что она выделялась на курсе. В дипломном спектакле на сцене было 15 человек, а я смотрел только на нее», — признался Виноградов.

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Он пожелал Климовой «здоровья и куража», а еще раскрыл некоторые неизвестные широкой публике черты характера Екатерины.