«Справедливо!»: Ефремова решено отправить на защиту родины в зону Донецка

Роман Худяков в своих соцсетях выступил за то, чтобы отправить заслуженного артиста Михаила Ефремова на рубежи родины для ее защиты в сторону Донецкой и Луганской республик.

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«Считаю, что отправить Михаила Ефремова (…) на принудительные работы было бы правильно», — заявил Худяков.

Он заметил, что сейчас Ефремов просит освободить его из колонии и заменить наказание на принудительные работы. При этом его дело рассматривается в приграничной Белгородской области. Политик уверен, что Ефремов может искупить свою вину кровью.