Михалкова открыла дверь в одном белье, чтобы мужчины затрепетали: кошачье тело с нежной кожей

В июле Юлии Михалковой исполнится 40 лет, но она ни на каплю не растеряла своей привлекательности.

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Артистка по-прежнему обладает тонюсенькой талией, роскошным бюстом, упругими бедрами и стройными ножками. А состояние ее кожи вызывает только восторг! Ни одной морщинки и свежесть 18-летней!

Во «ВКонтакте» Михалкова поделилась кадром, который показывает ее тело во всей красе. Звезда позирует с открытой дверью, распахнув халатик и показав белье под ним.

Грация кошки Юлии впечатлила фолловеров, которые завалили ее аккаунт восторженными комментариями.