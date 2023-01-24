Севастьянова манко разлеглась на пляже, мокро выставив «щель порока»: тело стало упругим (фото)

Гимнастка Каролина Севастьянова немало впечатлила народ своим фотокадром в изумрудном бикини. Купальник не смог скрыть прелестей ее фигуры.
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Спортсменка, судя по влажной коже, только что вышла из воды и улеглась греться на солнышке, притягивая к себе взгляды окружающих.
При этом Севастьянова согнула одну коленку, сверкая «щелью порока». Поклонники звезды оценили ее мышцы, которые выглядели очень упругими после напряженных тренировок. Отметим, что знаменитость регулярно посещает спортзал.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети