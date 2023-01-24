Севастьянова манко разлеглась на пляже, мокро выставив «щель порока»: тело стало упругим (фото)

Гимнастка Каролина Севастьянова немало впечатлила народ своим фотокадром в изумрудном бикини. Купальник не смог скрыть прелестей ее фигуры.

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Спортсменка, судя по влажной коже, только что вышла из воды и улеглась греться на солнышке, притягивая к себе взгляды окружающих.

При этом Севастьянова согнула одну коленку, сверкая «щелью порока». Поклонники звезды оценили ее мышцы, которые выглядели очень упругими после напряженных тренировок. Отметим, что знаменитость регулярно посещает спортзал.