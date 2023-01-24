«Шансы велики!»: Ефремов может выйти из тюрьмы на пять лет раньше

Михаил Ефремов может выйти на свободу на пять лет раньше. Так считает звездный адвокат Андрей Алешкин. По его словам, у актера есть для этого перспективы.

«Шансы у Михаила Олеговича велики. Думаю, суд пойдет ему навстречу. В случае положительного решения актер продолжит отбывать наказание в региональном УФИЦ, а затем, вероятно, подаст заявление о переводе в Москву», - заявил он kp.ru.

Вообще, УФИЦ отличается от колонии много чем. Это трудовой центр, в котором люди живут и работают. Они имеют свободное время, могут пользоваться телефоном и компьютером. А также можно взять выходной, съездить к родным.

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