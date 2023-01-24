Звезда «Сватов» Олеся Железняк ответила агрессивной Анне Кошмал

Кадр из сериала «Сваты»

Кадр из сериала «Сваты»

Актриса посоветовала коллеге успокоиться.

Звезда популярного сериала «Сваты» Олеся Железняк ответила своей коллеге Анне Кошмал, которая агрессивно высказывается в адрес российских артистов.

«Мне горестно. Не горько, а именно горестно. Но я не разрешаю себе злиться и обижаться. Когда человек ожесточен — это значит, что ему плохо, тяжело, и он не может со всем этим справиться.

Я, честно, очень бы хотела Аню обнять и сказать: «Я тебя все равно люблю, я тебя жалею». Я верю, что мы когда-нибудь обнимемся», — сказала артистка.

Железняк посоветовала Кошмал успокоиться. Актриса надеется, что они когда-нибудь обнимутся.

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