Звезда «Сватов» Олеся Железняк ответила агрессивной Анне Кошмал

Звезда популярного сериала «Сваты» Олеся Железняк ответила своей коллеге Анне Кошмал, которая агрессивно высказывается в адрес российских артистов.

«Мне горестно. Не горько, а именно горестно. Но я не разрешаю себе злиться и обижаться. Когда человек ожесточен — это значит, что ему плохо, тяжело, и он не может со всем этим справиться.

Я, честно, очень бы хотела Аню обнять и сказать: «Я тебя все равно люблю, я тебя жалею». Я верю, что мы когда-нибудь обнимемся», — сказала артистка.

Железняк посоветовала Кошмал успокоиться. Актриса надеется, что они когда-нибудь обнимутся.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».