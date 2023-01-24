Звезда на ладони: Джигурда подхватил Волочкову за причинное место – взмыла ногами в разные стороны

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Во время съемки Волочкова показала свой коронный шпагат, сделав это привычным способом. Она запрыгнула на партнера, который не растерялся и помог ей растянуться в разные стороны. При этом, Джигурда держал балерину одной рукой, правда, за причинное место. Она взмыла вверх, точно пушинка. Кадры разлетелись по Сети, вызвав положительные эмоции у людей.