Ирина Шейк в одних трусиках осталась перед зеркалом: а мужчина сзади что-то там теребонькает

Супермодель Ирина Шейк приняла участие в показе Модного дома Schiaparelli. Звезда подиума показала подписчикам в микроблоге кадры с мероприятия, а также приоткрыла тайну закулисья. Процесс перевоплощения, макияж-сессия, а также снятие мерок с модели представляют не менее занятное зрелище, чем происходящее на сцене.

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На одном из фото Шейк предстала перед зеркалом в одних трусиках. Девушка подставила телеса для снятия мерок, и мужчина сзади увлекся процессом, теребонькая сантиметр на бедрах красотки. Сама Шейк уже привыкла обнажаться, это часть ее профессии, поэтому никаких проблем процесс ей явно не доставляет.