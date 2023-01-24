Илана из «Уральских пельменей» распахнулась: полушария из тонкой маечки так и выпрыгивают!

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева вместе с командой побывала на гастролях. Артисты сначала выступила в Дубае, затем улетели в Казахстан, оттуда – в Ташкент. Илана постаралась показать в соцсетях подписчикам, как это было, и у людей возникло ощущение, что они путешествовали вместе с ней.

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На финальном концерте звезда сняла себя на селфи. Распахнувшаяся куртка подчеркнула красивое декольте звезды в тонкой маечке, от которого фанаты затрепетали. Сама актриса пояснила, что уже находится дома, а это ее такой «привет» из командировки.