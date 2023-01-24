Клава Кока показала, что у нее промеж ног: пушистые телеса – случайная сцена в Дубае (фото)

Клава Кока показала, что у нее промеж ног: пушистые телеса – случайная сцена в Дубае (фото)

Клава Кока. Фото: соцсети

Артистка в настоящий момент улетела из России на отдых.

Клава Кока после насыщенного чеса по России перед Новым годом решила позволить себе звездный отдых.

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Она немного насладилась красотой морских берегов в Мексике, а теперь прилетела тусить с селебрити в Арабские Эмираты, где сразу отметилась на концерте Бейонсе.

Ну и как полагается среди звезд, Клава Кока успела покататься на белоснежной яхте, а теперь арендовала спорткар.

Певица похвасталась этим фактом в личном блоге, выставив в социальные сети фото. В кадре она засветила крупным планом ноги, покрытые пушком, поставив между них сумочку.

Клава Кока. Фото: соцсети

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