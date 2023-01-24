Клава Кока показала, что у нее промеж ног: пушистые телеса – случайная сцена в Дубае (фото)

Она немного насладилась красотой морских берегов в Мексике, а теперь прилетела тусить с селебрити в Арабские Эмираты, где сразу отметилась на концерте Бейонсе.

Ну и как полагается среди звезд, Клава Кока успела покататься на белоснежной яхте, а теперь арендовала спорткар.

Певица похвасталась этим фактом в личном блоге, выставив в социальные сети фото. В кадре она засветила крупным планом ноги, покрытые пушком, поставив между них сумочку.