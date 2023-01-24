Новости шоу-бизнеса: обнародована дата премьеры шоу «Маска», Ефремов попросился на волю, Хабенского обозвали мерзавцем

Ефремов попросился на свободу

23 января стало известно, что отбывающий наказание за смертельное ДТП Михаил Ефремов просит заменить ему оставшийся срок принудительными работами. Об этом написано в материалах, переданных в производство судье Алексеевского районного суда Белгородской области. Сидеть ему осталось около 5 лет.

Сябитова хочет в «Давай поженимся!» молодую ведущую

Роза Сябитова высказалась о возрождении шоу «Давай поженимся!». И для его более стремительного взлета она предлагает взять молодую ведущую Клаву Коку. Мол, конфликт поколений всегда интересно наблюдать.

Хабенского назвали мерзавцем

Константин Хабенский уволил из МХТ имени Чехова актера-русофоба Дмитрия Назарова и его жену. Но за это ему прилетело от другого артиста, живущего в Испании, - Алексея Панина. Он обозвал худрука театра мерзавцем.

Ведущий шоу «Маска» проговорился о дате премьеры

В своем Telegram ведущий шоу Вячеслав Макаров назвал дату премьеры нового, четвертого сезона «Маски» на НТВ. Первый съемочный день будет 9 февраля, а уже 12 числа проект выходит в эфир.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»