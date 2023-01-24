Новости шоу-бизнеса: обнародована дата премьеры шоу «Маска», Ефремов попросился на волю

Ефремов попросился на свободу

23 января стало известно, что отбывающий наказание за смертельное ДТП Михаил Ефремов просит заменить ему оставшийся срок принудительными работами. Об этом написано в материалах, переданных в производство судье Алексеевского районного суда Белгородской области. Сидеть ему осталось около 5 лет.

Сябитова хочет в «Давай поженимся!» молодую ведущую

Роза Сябитова высказалась о возрождении шоу «Давай поженимся!». И для его более стремительного взлета она предлагает взять молодую ведущую Клаву Коку. Мол, конфликт поколений всегда интересно наблюдать.