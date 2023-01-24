Обозвавшая россиян долбоящерами Нетребко плюнула на свои кубанские корни: «Ваш стрем пусть с вами и останется»

Оперная дива Анна Нетребко бесцеремонно плюнула в свою малую родину. Артистка легко открестилась от своих кубанских корней, когда речь зашла о жизни в Европе. Звезда, как известно, родилась в Краснодаре, образование получила в Санкт-Петербурге, где ее «открыл» Валерий Гергиев. Затем перебралась в Австрию, где в 2006 году получила гражданство. А в это время ей на родине вручили орден «Герой Труда Кубани».

В 2022 году Нетребко обозначила свою позицию, отвернувшись от России. Она живет роскошной жизнью в Европе и с удовольствием смакует каждый свой выход в свет или участие в рауте у себя в соцсетях. Очередная публикация касалась венского бала, кто-то из подписчиков не выдержал и напомнил Нетребко, кто она и откуда.

«Ань, ты же наша, кубанская казачка, нас же русских теперь там не любят, каково оно? Стремно как-то за тебя», - признала подписчица.

Но внешне изысканная Нетребко внутри оказалась наполнена отнюдь не благодарностью к родине, и без зазрения совести показала свое истинное лицо, плюнув на свои кубанские корни.

«Вас – нет, меня – да! Не все, но очень многие любят. И большую, лучшую часть своей жизни я прожила не на Кубани… Так что ваш стрем пусть с вами и останется», - заявила певица.

Кстати, летом прошлого года Нетребко и вовсе назвала россиян долбоящерами. Она оскорбила людей в соцсети, записывая видео.

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