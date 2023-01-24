«Оканчивать школу – уже не тренд»: Анна Калашникова рекомендует не давить на ребенка из-за учебы

Исполнительница Анна Калашникова поделилась своим мнением о важности образования.
Калашникова отметила, что нужно целенаправленно развивать какой-то один талант ребенка. Это поможет ему в будущем не распыляться и быть профессионалом своего дела.
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«Считаю, что идти к профессии нужно с 8-9 класса, если детки уже определились и у них есть определенные навыки. Кто-то хочет быть юристом и интересуется этим, кто-то поет, кто-то планирует стать врачом и следит за здоровьем», – поделилась Калашникова в беседе с vnimanie.pro.
«Сейчас возраст не помеха, можно работать и с 14 лет. На самом деле, если человек уже готов ко взрослой жизни, то можно работать. Оканчивать школу уже не тренд», – заявила Анна.
Напомним, ранее Дава рассказал о своем отношении к образованию.