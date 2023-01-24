«Оканчивать школу – уже не тренд»: Анна Калашникова рекомендует не давить на ребенка из-за учебы

Исполнительница Анна Калашникова поделилась своим мнением о важности образования.

Калашникова отметила, что нужно целенаправленно развивать какой-то один талант ребенка. Это поможет ему в будущем не распыляться и быть профессионалом своего дела.

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