Волочкова повторила трюк с мужчиной, чтобы продемонстрировать зрелище между ног: сравните, что изменилось (видео)

Звезда балета Анастасия Волочкова на днях отмечала день рождения и успела всем показать, как выглядят ее оголенные чресла. Получилось пикантно: Никита Джигурда подхватил ее на руки, юбочка задралась, и люди по се день гадают, надела ли Волочкова трусы или им не показалось.

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На этот раз Волочкова повторила трюк с запрыгиванием на Джигурду, только уже раздвинув ноги. И то, что теперь на ней были трусы, ни у кого не вызвало сомнений. Это – официальная съемка для совместного патриотического клипа балерины и артиста.