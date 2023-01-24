Стас Садальский с кровотечением госпитализирован в Москве

Звезда театра и кино Стас Садальский напугал подписчиков в Telegram сообщением о своей госпитализации. Что именно произошло, неизвестно, однако, актер проговорился, что у него кровотечение, а привезла его «скорая помощь».

«Ночью по скорой забрали в Боткинскую больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты», - сообщил артист. И уточнил: «Пока кровотечение не остановили».

Садальский даже в критической ситуации верен себе. Он успел оценить состояние больницы и признал, что оно прекрасное: «Думал, повезут в г…., но ошибся». При этом, на завтра у артиста выступление в Мурманске.

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