Наташа Королева призналась Игорю Николаеву в любви: вот такой подарок ко дню рождения

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Признание звезда сделала у себя в микроблоге. Она отмечала наступление года Кролика по китайскому календарю, о чем рассказала фолловерам. Звезда сообщила, что смотрит Игоря Николаева по телевизору.

«Встречаем год Кролика в дружной компании с любимым композитором на телеэкране!» — сообщила певица.

У Николаева в середине января был день рождения, и Королева не забыла поздравить экс-мужа с этим событием.