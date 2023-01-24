Наташа Королева призналась Игорю Николаеву в любви: вот такой подарок к дню рождения

Исполнительница хитов «Серые глаза» и «Синие лебеди» Наташа Королева призналась в любви Игорю Николаеву, своему первому мужу. Они развелись в 2001 году, но артистка, как оказалось, по сей день неравнодушна к бывшему.

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Признание звезда сделала у себя в микроблоге. Она отмечала наступление года Кролика по китайскому календарю, о чем рассказала фолловерам. Звезда сообщила, что смотрит Игоря Николаева по телевизору.

«Встречаем год Кролика в дружной компании с любимым композитором на телеэкране!» - сообщила певица.

У Николаева в середине января был день рождения, и Королева не забыла поздравить экс-мужа с этим событием.