Как сейчас выглядит Лайма Вайкуле: лучше присядьте

68-летняя звезда советской эстрады Лайма Вайкуле в жизни выглядит совсем иначе, чем на фото в своих соцсетях. Это вскрылось после ее интервью проекту «Культурник» в Израиле, видео оказалось на YouTube. И все узнали, как сейчас выглядит певица.

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Короткие волосы выглядывают из-под широкополой шляпы, маленькие глазки внешними уголками устремились вверх, сделав раскосой артистку, одутловатые щеки уползли вниз, а второй подбородок предательски заявил о себе. О диве Вайкуле, коей она всегда была на сцене, ничего не напоминает, сейчас Лайма стала неузнаваемой.