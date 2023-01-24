Лоза про конфискацию недвижимости звезд в Латвии: «Приобретали в самых престижных местах»

Свежие новости из Эстонии и Латвии заставили многих владельцев недвижимости, в том числе звездных, вздрогнуть. Причины нервного реагирования вскрыл музыкант Юрий Лоза. Он подозревает, что прекращение дипломатических связей с этими странами, к которому все ведет, обернется конфискацией имущества россиян.

«За несколько последних десятилетий наши соплеменники накупили в Латвии и Эстонии хренову тучу недвижимости и перевели в тамошние банки энное количество евриков. Причем, приобретали жилье, как правило, в самых что ни на есть, престижных местах», - пояснил музыкант у себя в Telegram.

Лоза назвал прибалтов «жадными до халявы» и считает, что они вслед за Европой начнут «отжимать» российскую собственность и российские деньги. А недвижимость в Латвии, к слову, есть у многих селебрити. Известно, что жильем в Прибалтике владеют Игорь Николаев, Аркадий Укупник, Дарья Мороз, Леонид Ярмольник, Геннадий Хазанов и другие.

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