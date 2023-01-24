Аппетитные булочки: Валентина Иванова похвасталась результатами тренировок

Валентина Иванова

Валентина Иванова. Фото: соцсети 

Новая пассия шоумена Тимати поделилась пикантными фотографиями.

Среди последних публикаций личного микроблога модели Валентины Ивановой появились кадры из спортзала.

Возлюбленная Тимати поддерживает тело в тонусе даже на отдыхе. В последнее время знаменитость вместе с семьей артиста Тимати находится на Бали.

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Пока Тимати покоряет волны, занимаясь серфингом, его подружка делает выпады с гантелями.

На одной из последних тренировок Иванова в ярко-голубых лосинах и кроп-топе цвета молока сфотографировала себя в зале.

Знаменитость позировала возле зеркала. Валентина похвасталась, какие ягодицы успела себе сделать.

Валентина Иванова в зале. Фото: соцсети 

Напомним, ранее актриса Анна Хилькевич в купальнике цвета ночи взбудоражила пышными формами.

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