Спасибо внучке: София Ротару вляпалась в скандал на родине

Внучка Ротару София Евдокименко живет в США, где учится в местном университете, а отдыхать предпочитает в Европе. Она питает страсть к дорогой обстановке и высокому сервису, поэтому выбирает исключительно дорогие заведения – люксовые отели и рестораны. И недавний отдых в Италии привел в исступление соотечественников Ротару.

София показывала, как жила на итальянской вилле своей звездной бабушки, а назад в Америку полетела бизнес-классом. За это земляки накинулись на красотку, ругая, что она «сорит деньгами», является истинной представительницей «золотой молодежью», которой интересны лишь непомерные траты и позерство. Притом что до известных событий Евдокименко чуть ли не боготворили. Как известно, от любви до ненависти один шаг, сама Ротару никак не комментирует скандал с внучкой.

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По материалам сайта kp.ru