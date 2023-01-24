Artik улетел из России и обосновался в Дубае

Стало известно, где сейчас живет исполнитель Artik из группы Artik & Asti.

Оказалось, артист улетел в Дубай. Туда Artik перевез и свою семью. Знаменитость успел пристроить дочь в местный детский сад. Об этом рассказала фитнес-модель Катя Усманова, которая тоже переехала в ОАЭ.

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Усманова водит ребенка в тот детский сад, где занимается дочь Артема Умрихина.