Artik улетел из России и обосновался в Дубае

Стало известно, где сейчас живет исполнитель Artik из группы Artik & Asti.
Оказалось, артист улетел в Дубай. Туда Artik перевез и свою семью. Знаменитость успел пристроить дочь в местный детский сад. Об этом рассказала фитнес-модель Катя Усманова, которая тоже переехала в ОАЭ.
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Усманова водит ребенка в тот детский сад, где занимается дочь Артема Умрихина.
«В садике много русскоязычных звездных деток. Встретили певца Артика. Он забирал своих детей. Его дочь Наоми в нашей группе», – рассказала блогер Катя Усманова в беседе с StarHit.ru.
К слову, сам дуэт Artik & Asti не распался. Просто теперь артисты выступают на зарубежной сцене.
Напомним, ранее Анастасия Решетова отметила 27-летие в Дубае.