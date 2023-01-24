«На ужин с семьей»: Брежнева в леопардовом пуховике покрасовалась с подросшей дочкой от бизнесмена Кипермана

Все чаще Вера признается, что находится в удручающем состоянии. Но певица решила погрузиться в творчество. Она активно работает над новыми песнями. 23 января артистка поделилась кадрами, на которых предстала в леопардовом пуховике в машине. Она везла свою младшую дочку Сару от бизнесмена Михаила Кипермана.

«На ужин с семье», – похвасталась звезда.

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