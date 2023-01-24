«На ужин с семьей»: Брежнева в леопардовом пуховике покрасовалась с подросшей дочкой от бизнесмена Кипермана

Вера Брежнева уже давно стала популярной исполнительницей. Она жила в России и регулярно выступала на публике. Однако в прошлом году артистка улетела в Италию. Она некоторое время занималась волонтерской работой. Но в декабре блондинка возобновила гастроли. Звезда старается большую часть времени посвящать семье.
Все чаще Вера признается, что находится в удручающем состоянии. Но певица решила погрузиться в творчество. Она активно работает над новыми песнями. 23 января артистка поделилась кадрами, на которых предстала в леопардовом пуховике в машине. Она везла свою младшую дочку Сару от бизнесмена Михаила Кипермана.
«На ужин с семье», – похвасталась звезда.
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Примечательно, что Вера успела покрасоваться в свитере и показать новое пианино, которое появилось в ее доме. Певица заверила, что будет снова устраивать музыкальные вечера с родными. Поклонники восхитились семейной идиллией.
«Какая хорошенькая», «Дочка уже краше мамы», «Сколько милости происходит в вашей жизни», «Сара так выросла», «Дома у вас так уютно», — стали писать подписчики.
Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды