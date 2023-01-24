«Фотошоп сыграл злую шутку»: Бузова запечатлелась с моложавой мамой, поразив поклонников

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она выступает на сцене и снимается в телевизионных шоу. Артистка успела стать богатой и знаменитой.
Пока она лишь не обрела счастье в личной жизни. Экс-звезда «Дома-2» мечтает, чтобы у нее появились муж и дети. Но пока она продолжает строить карьеру.
Недавно Ольга отметила день рождения. она выступила в Минске в особенный день, а потом приехала в Санкт-Петербург, где повеселилась в бане, а затем и в ресторане. 22 января артистка также успела навестить маму, которая живет в культурной столице.
На новом фото Бузова предстала у елки в твидовом жакете. А вот ее мама Ирина Александровна была без макияжа.
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Ольга Бузова с мамой. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что Ольгу заподозрили в фотошопе. Многие решили, что родительница затмила звезду. «Сколько фотошопа, ну переборщила. Головы не садятся на шею», «Очень странно выглядит! Тут мама без макияжа, как девочка», «Фильтры только испортили снимок», «На куклу похожа, а вот мама выглядит мило в свои годы», «Фотошоп сыграл злую шутку», — стали писать подписчики.