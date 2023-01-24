«Фотошоп сыграл злую шутку»: Бузова запечатлелась с моложавой мамой, поразив поклонников

Недавно Ольга отметила день рождения. она выступила в Минске в особенный день, а потом приехала в Санкт-Петербург, где повеселилась в бане, а затем и в ресторане. 22 января артистка также успела навестить маму, которая живет в культурной столице.

На новом фото Бузова предстала у елки в твидовом жакете. А вот ее мама Ирина Александровна была без макияжа.

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