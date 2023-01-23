Волочкова раскинула ноги на руках у Джигурды, блеснув своей интимной зоной: шаловливые пальчики оказались под юбкой

Анастасия Волочкова на днях отметила свой день рождения. Она вернулась с отдыха на Мальдивах, где то и дело красовалась в бикини. Балерина отпраздновала 47-летие, собрав друзей и журналистов. Многие были впечатлены танцами именинницы с Никитой Джигурдой. Она не утаила от всех, что прячет под юбкой.
Примечательно, что Волочкова решила снять патриотический клип. Она снова пригласила Джигурду. Первые кадры со съемок балерина выложила в Сеть. Многие лишились дара речи. Блондинка облачилась в пачку, а актер стал кружить ее. В этот момент Анастасия раскинула ноги в шпагате. она без стеснения блеснула интимной зоной.
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Подписчики подвергли критике видео. Многие решили, что Волочкова пошутила. «Испанский стыд!», «Как это развидеть», «Это не патриотично, это странно», «Боги, его руки прямо там», «Какая она смелая! А Никите многое позволила», «Он ее поласкал, я не усну», — стали писать в Сети.