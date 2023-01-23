Волочкова раскинула ноги на руках у Джигурды, блеснув своей интимной зоной: шаловливые пальчики оказались под юбкой

Примечательно, что Волочкова решила снять патриотический клип. Она снова пригласила Джигурду. Первые кадры со съемок балерина выложила в Сеть. Многие лишились дара речи. Блондинка облачилась в пачку, а актер стал кружить ее. В этот момент Анастасия раскинула ноги в шпагате. она без стеснения блеснула интимной зоной.

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