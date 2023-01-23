«Такое счастье»: Муцениеце устроила фотосессию с моложавой мамой и подросшими детьми от Прилучного в Дубае

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. В ее копилке десятки ярких работ. Многие поклонники переживали за актрису, когда она развелась с Павлом Прилучным после восьми лет брака. Тогда Агата призналась, что муж поднимал на нее руку. Спустя время она смогла наладить с ним дружеские отношения, а сама звезда занялась развитием карьеры.
Недавно Муцениеце уехала в Дубай. Она проводит время с детьми Тимофеем и Мией. А также актриса привезла на курорт родных из Латвии — сестру Санту и маму Нонну Николаевну. Если первые дни звезда наслаждалась пляжным отдыхом, то 23 января она устроила фотосессию.
Маленькая дочка позировала в белом платье. Агата решила покрасоваться в мини-юбке. А вот моложавая мама актрисы была в лосинах и желтой футболке.
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«А еще скоро будут семейные фоточки! Ну и не только семейные, но я жду наших семейных кадров больше всего, такое счастье, конечно, получилось в этот отпуск», — написала Агата.
Поклонники пришли в восторг. Многие посчитали, что Мия очень похожа на бабушку.
«Просто куколка! Ваша дочка очаровательна», «А маму почему не нарядили?», «Ну рядом с родными всегда классно», «У вас все женщины в семье красотки», — стали писать подписчики.