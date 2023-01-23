«Такое счастье»: Муцениеце устроила фотосессию с моложавой мамой и подросшими детьми от Прилучного в Дубае

Недавно Муцениеце уехала в Дубай. Она проводит время с детьми Тимофеем и Мией. А также актриса привезла на курорт родных из Латвии — сестру Санту и маму Нонну Николаевну. Если первые дни звезда наслаждалась пляжным отдыхом, то 23 января она устроила фотосессию.

Маленькая дочка позировала в белом платье. Агата решила покрасоваться в мини-юбке. А вот моложавая мама актрисы была в лосинах и желтой футболке.

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