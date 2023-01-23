«Фигура, конечно, огонь»: Пригожин исподтишка заснял 54-летнюю Валерию в мини-бикини (фото)

В последнее время Валерия постоянно нянчилась с внучкой Селин. А теперь, по всей видимости, певица улетела отдыхать с Иосифом Пригожиным. Она решила покрасоваться в бикини на отдыхе. Продюсер запечатлел ее в лучах солнца. Артистка оголила свои точеные формы и рельефные бедра. Звезда доказала, что находится в идеальной форме.

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