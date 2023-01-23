«Фигура, конечно, огонь»: Пригожин исподтишка заснял 54-летнюю Валерию в мини-бикини (фото)

Валерия уже много лет выступает на сцене. Для многих поклонников она стала любимой исполнительницей. Певица продолжает записывать новые треки и следить за внешностью. В 54 года она не боится носить короткие платья и каблуки. Артистка постоянно снимается в телевизионных проектах, выбирает дерзкие образы.
В последнее время Валерия постоянно нянчилась с внучкой Селин. А теперь, по всей видимости, певица улетела отдыхать с Иосифом Пригожиным. Она решила покрасоваться в бикини на отдыхе. Продюсер запечатлел ее в лучах солнца. Артистка оголила свои точеные формы и рельефные бедра. Звезда доказала, что находится в идеальной форме.
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Валерия. Фото: соцсети звезды
«Снял исподтишка. То ли загорает, то ли йогой занимается — никак не пойму. Валерия не перестает удивлять. Фигура, конечно, огонь», — написал Иосиф.
Поклонники были сражены ее красотой. Многие осыпали певицу комплиментами.
«Она молодец, трудоголик своего тела», «Красотка», «Она прекрасна. Но еще прекраснее как вы ею восхищаетесь», «Красивая женщина, талантливая, интеллигентная», — стали писать подписчики.