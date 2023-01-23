«Фигура, конечно, огонь»: Пригожин исподтишка заснял 54-летнюю Валерию в мини-бикини (фото)

Валерия

Валерия. Фото: соцсети звезды

Иосиф Пригожин заснял жену на отдыхе. Валерия не перестает следить за фигурой.

Валерия уже много лет выступает на сцене. Для многих поклонников она стала любимой исполнительницей. Певица продолжает записывать новые треки и следить за внешностью. В 54 года она не боится носить короткие платья и каблуки. Артистка постоянно снимается в телевизионных проектах, выбирает дерзкие образы.

В последнее время Валерия постоянно нянчилась с внучкой Селин. А теперь, по всей видимости, певица улетела отдыхать с Иосифом Пригожиным. Она решила покрасоваться в бикини на отдыхе. Продюсер запечатлел ее в лучах солнца. Артистка оголила свои точеные формы и рельефные бедра. Звезда доказала, что находится в идеальной форме.

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Валерия. Фото: соцсети звезды

«Снял исподтишка. То ли загорает, то ли йогой занимается — никак не пойму. Валерия не перестает удивлять. Фигура, конечно, огонь», — написал Иосиф.

Поклонники были сражены ее красотой. Многие осыпали певицу комплиментами.

«Она молодец, трудоголик своего тела», «Красотка», «Она прекрасна. Но еще прекраснее как вы ею восхищаетесь», «Красивая женщина, талантливая, интеллигентная», — стали писать подписчики.

 

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