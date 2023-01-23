Дата рассмотрения не назначена: Михаил Ефремов попросил заменить лишение свободы на принудительные работы

Михаил Ефремов в июне 2020 года попала в ДТП. Водитель легкового автофургона, в который врезалась машина актера, погиб. Артист был задержан на месте происшествия. Экспертиза показала, что он был в алкогольном опьянении, когда находился за рулем. Спустя два месяца звезду кино признали виновным и приговорили к 7,5 года колонии за гибель человека в ДТП.