Дата рассмотрения не назначена: Михаил Ефремов попросил заменить лишение свободы на принудительные работы

Михаил Ефремов в июне 2020 года попала в ДТП. Водитель легкового автофургона, в который врезалась машина актера, погиб. Артист был задержан на месте происшествия. Экспертиза показала, что он был в алкогольном опьянении, когда находился за рулем. Спустя два месяца звезду кино признали виновным и приговорили к 7,5 года колонии за гибель человека в ДТП.
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А 23 января стало известно, что Ефремов просит заменить наказание, он готов на принудительные работы. Об этом написано в материалах, переданных в производство судье Алексеевского районного суда Белгородской области.
«Ефремов Михаил Олегович <...> о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами», — говорится в опубликованных данных.
Пока дата рассмотрения не назначена, пишет ТАСС.