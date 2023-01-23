«Причапурилась»: Клава Кока в платье с корсетом вывалила грудь, потряся прелестями на камеру

На этот раз Клава не только посетила концерт Бейонсе, где повеселилась с Нюшей. 23 января она отметила, что снимается в таинственном зарубежном проекте. Певица с утра покрасовалась в белоснежном купальнике, а потом принарядилась в черное мини-платье с кожаным корсетом. Блондинка вывалила грудь, которую едва прикрыла ткань. Она потрясла прелестями, радуясь съемкам.

«Это мы куда так причапурились? Начапурились! Это мы опять вот здесь вот! Ой, как красиво! Как мне нравится работать так», — заявила Кока.

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