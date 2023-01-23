Пела и танцевала как мама: Пелагея показала, как дочка в воздушном платье веселилась в свой день рождения

Пелагея привела именинницу в кафе, где все было украшено воздушными шариками. Она облачилась в розовое силуэтное платье. А вот ее дочка кружилась в танце в воздушном струящемся платье. Она любит петь. Кроха призналась, что ей нравится творчество Леонида Агутина, поэтому его песни звучали на празднике.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».