Пела и танцевала как мама: Пелагея показала, как дочка в воздушном платье веселилась в свой день рождения

Пелагея уже давно выступает на сцене. Она не раз была в кресле наставницы в шоу «Голос». Теперь певица регулярно ездит на гастроли. А вот свободное время она посвящает дочке Таисии. После развода с хоккеистом Иваном Телегиным артистка сама воспитывает наследницу. На днях она устроила для нее праздник.
Пелагея привела именинницу в кафе, где все было украшено воздушными шариками. Она облачилась в розовое силуэтное платье. А вот ее дочка кружилась в танце в воздушном струящемся платье. Она любит петь. Кроха призналась, что ей нравится творчество Леонида Агутина, поэтому его песни звучали на празднике.
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Пользователи Сети восхитились шестилетней дочкой звезды. Многие отметили, что она талантливая и очень похожа на маму.
«Тася — какая взрослая уже, красавица! А наряд-то», «Господи, какой чудесный цветочек», «Какая красавица! Настоящая принцесса!», «Платюшко бомбезное! Золотые ручечки!», «Как поет», — стали писать в Сети.