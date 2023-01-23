Агата Муцениеце в тугом лифе обнажила свои «мячики»: приковала к себе все взгляды

Недавно Муцениеце уехала в Дубай, где проводит отпуск с семьей. Она взяла с собой множество купальников. Актриса то и дело красуется на публике, оголив прелести. А вот накануне она впервые заснялась боксом. На улице артистка предстала в лосинах и тугом топике. Она обнажила пышные полушария груди.

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