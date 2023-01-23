Агата Муцениеце в тугом лифе обнажила свои «мячики»: приковала к себе все взгляды

Агата Муцениеце является известной актрисой. Многие отмечают, что следят за ее жизнью еще с тех пор, как она снялась в сериале «Закрытая школа». Другие переживали, когда артистка развелась с Павлом Прилучным в 2020 году. Сама Агата не перестает совершенствоваться и появляться на красных дорожках в роскошных образах.
Недавно Муцениеце уехала в Дубай, где проводит отпуск с семьей. Она взяла с собой множество купальников. Актриса то и дело красуется на публике, оголив прелести. А вот накануне она впервые заснялась боксом. На улице артистка предстала в лосинах и тугом топике. Она обнажила пышные полушария груди.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены. Многие стали восхищаться фигурой актрисы.
«Это просто бесподобно», «Ой, классная фигура», «Декольте манящее», «Вау, что за спортсменка», «Ну вас очень идет сила духа и рельеф фигуры», «Классно, просто бесподобная», «Я балдею от вашей красоты», — стали писать пользователи Сети.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды