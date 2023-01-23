Клава Кока в белоснежном монокини сразила аппетитной фигурой: вышла к бассейну как королева

Клава Кока является известной исполнительницей. За последние несколько лет она стала еще более популярной. Певица снимается для телевизионных шоу. На этот раз она появилась в Дубае, куда приехала и работать, и отдыхать. Артистка без стеснения позирует в бикини. Также она на днях зажгла на концерте Бейонсе.
На этот раз Клава решила начать день с релакса. Она отправилась плавать в бассейн с панорамным видом на город. Блондинка в белоснежном монокини зашла в воду. Купальник подчеркнул ее округлые формы. Кока блеснула упругими бедрами. Примечательно, что у нее была сделана укладка в стиле Мерлин Монро.
«Я попала в рай? Что это такое? Это как так! Уи! Я плавать», — заявила звезда.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ох, просто богиня», «Как красиво», «Я балдею от вас», «Это шикарно», «Фигурка такая сочная», «Когда есть чем любоваться», «Просто все сошлось», «Купальник идеальный», — стали писать пользователи Сети.