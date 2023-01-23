Клава Кока в белоснежном монокини сразила аппетитной фигурой: вышла к бассейну как королева

На этот раз Клава решила начать день с релакса. Она отправилась плавать в бассейн с панорамным видом на город. Блондинка в белоснежном монокини зашла в воду. Купальник подчеркнул ее округлые формы. Кока блеснула упругими бедрами. Примечательно, что у нее была сделана укладка в стиле Мерлин Монро.

«Я попала в рай? Что это такое? Это как так! Уи! Я плавать», — заявила звезда.

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